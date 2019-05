Ventiquattrenne minaccia il padre con un coltello

ANCONA – Figlio tossicodipendente obbligato a non avvicinarsi all’abitazione della famiglia, raggiunge il padre in casa e lo minaccia con un coltello da cucina. E’ accaduto ad Ancona in piazza Ugo Bassi.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una furiosa lite tra padre e figlio, un 24enne di origine nordafricana arrestato il 2 maggio scorso dagli agenti delle Volanti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il giovane, che si è allontanato prima dell’arrivo della polizia, è stato denunciato per minaccia aggravata e l’inottemperanza al rispetto della misura dell’autorità giudiziaria.