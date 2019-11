Va a fare visita alla madre e la trova morta

ANCONA – L’ha trovata senza vita il figlio che, come ogni mattina, era andato a trovarla. Oggi però si è trovato di fronte al corpo senza vita della madre, una settantacinquenne, deceduta per cause naturali.

L’allarme è scattato intorno alle 11 in via Monte San Vicino, ad Ancona. L’uomo ha subito chiamato il 118 e sul posto è in poco tempo giunta un’ambulanza. I sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.