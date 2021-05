Marche, uomo senza vita ripescato in un laghetto. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco

RECANATI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17,30 circa in località Sant’Angelo di Recanati (MC) per il recupero di una persona all’interno di un laghetto. La squadra di Macerata intervenuta, ha provveduto con l’ausilio di un gommone al recupero dell’uomo utilizzando tecniche specifiche per poi consegnarlo al dottore del 118 presente sul posto, il quale ne constatava il decesso. Sul posto anche il personale sanitario ed i Carabinieri di zona che stanno lavorando per capire cosa sia accaduto.