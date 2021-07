Marche, ubriaco stanco di aspettare al Pronto soccorso ruba una sedia a rotelle e se ne va

Paziente fuggitivo scappa dal Torrette di Ancona a bordo della sedia a rotelle. L’uomo, un 43enne di origine moldava era stato trasportato ubriaco al Pronto Soccorso ed era stato fatto sedere su una sedia a rotelle. Ad un certo punto il paziente indispettito per la lunga attesa ha deciso di andarsene a bordo del dispositivo ed ha imboccato la via contromano per poi inserirsi nel traffico di via Conca.

La sua corsa è finita dopo aver preso via Esino, all’altezza del campo sportivo, pochi metri dall’inizio della salita. Non aveva più le forze per proseguire. A dare l’allarme al 118 sono stati alcuni automobilisti che passavano di lì e che lo avevano scambiato per un disabile in difficoltà. Così sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha individuato subito il paziente fuggitivo. L’uomo è stato poi riaccompagnato al Pronto Soccorso mentre la sedia a rotelle è stata riconsegnata in ospedale.