Marche. Ubriaco prende a calci la portiera dell’autobus, manda il vetro in frantumi poi fugge

ANCONA – In preda ai fumi dell’alcol ha preso calci la portiera posteriore di un autobus della Conerobus, mandando in frantumi il vetro, poi è fuggito. E’ successo ad Ancona, al capolinea di piazza Rosselli. L’autista ha chiamato il 112 e ha rincorso l’uomo, che è stato individuato e raggiunto dall’equipaggio di una gazzella della sezione del Norm dela Compagnia carabinieri di Ancona: stava cercando di far perdere le proprie tracce nell’area taxi della stazione ferroviaria. E’ stato bloccato e accompagnato in caserma. Mentre il personale della Conerobus formalizzava la denuncia, è stato identificato: si tratta di un 49enne ucraino, operaio, residente ad Ancona e già noto alle forze di polizia. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta.