Marche, travolto da un treno in corsa. Muore un ventiseienne

Tragedia nelle prime ore di questa mattina lungo la linea ferroviaria alle porte di Pesaro. Una persona poco dopo le 7 si è accorto del corpo senza vita di un uomo riverso accanto ai binari. Una morte che probabilmente risaliva a poco prima quando era ancora notte. Sul posto è intervenuta la Polfer per gli accertamenti del caso.

La vittima era un ucraino di 26 anni residente a Gradara. Non Le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti sembrano non avvalorare l’idea di un suicidio quanto di una tragica fatalità visto che l’uomo con tutta probabilità stava risalendo la ferrovia come se fosse un sentiero da seguire e non si è accorto del sopraggiungere del convoglio che lo ha sfiorato ma con una intensità tale da scagliarlo con violenza a terra. Subito dopo la scoperta del corpo il traffico sulla tratta ferroviaria è rimasto bloccato dalle 7 alle 9.