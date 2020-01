ANCONA – Una persona è rimasta uccisa in un tragico investimento, in via Martiri della Resistenza, poco fuori dalla Galleria del Risorgimento di Ancona, vicino alla sede dei vigili del fuoco. E’ stato un furgone, condotto da un uomo, ad investire il pedone.

Il conducente del mezzo si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Rossa e i vigili del fuoco. Nulla però hanno potuto fare per il pedone che è morto sul colpo.