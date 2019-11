Marche, trasformano la casa popolare in un Bed and Breakfast. Due fratelli smascherati dai vigili urbani

ANCONA – Gli alloggi, due in tutto, erano popolari e di proprietà dell’Erap, ciononostante due fratelli non si erano fatti alcuno scrupolo nell’utilizzarli come due B&B. A smascherare la situazione sono stati gli agenti della polizia locale di Ancona che, nelle ultime ore, hanno fatto un blitz insieme ad alcuni addeti dell’Erap.

A finire nei guai due fratelli di Ancona. L’indagine avviata nei mesi scorsi è partita grazie alla segnalazione di alcuni residenti che avevano notato strani movimenti nel complesso residenziale che si trova in via Flaminia.