Marche, tragico scontro frontale. Un morto e una donna ferita

MONTECASSIANO – Incidente stradale mortale stamattina a Villa Mattei di Montecassiano (Macerata) sulla Strada Statale 77 ‘Val di Chienti’. Nello scontro frontale tra due veicoli è deceduto un uomo e una ragazza è rimasta ferita. Attualmente la viabilità è interrotta in entrambe le direzioni nel tratto stradale interessato, al km 100,650. Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e anche personale Anas anche per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.