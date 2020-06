Marche, tragico schianto con la moto, muore un 77enne

FABRIANO – Incidente mortale nel pomeriggio, verso le 18, lungo la Ss 76 “Val D’Esino” nei pressi dello svincolo di Cancelli di Fabriano (Ancona). A perdere la vita un motociclista di 77 anni residente a Esanatoglia (Macerata). Il tratto di superstrada è temporaneamente chiuso. Il 77enne è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua moto, una Honda Cbr 1.000 ed essersi schiantato contro il guard-rail. Sul posto le squadre Anas, il personale del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano e i carabinieri del Norm che stanno eseguendo i rilievi del caso. In questi minuti, il magistrato di turno presso il Tribunale di Ancona ha dato autorizzazione per il recupero della salma e i militari stanno contattando i familiari dell’uomo. È stata attivata una viabilità alternativa per smaltire le code di auto che si sono formate. Uscita obbligatoria, in direzione Ancona, allo svincolo di Cancelli-Campodiegoli e rientro in Ss 76 a Fabriano ovest.