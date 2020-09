Marche, tragico incidente in autostrada. Due persone sono morte

FANO – Due persone sono morte in un incidente ‘autonomo’ che ha coinvolto una sola automobile nell’area di servizio “Foglia est”, nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione nord, in corrispondenza della corsia di decelerazione. Sul luogo sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Per consentire l’intervento dei soccorsi l’area di servizio è temporaneamente chiusa. La circolazione è regolare lungo il tratto.