SERVIGLIANO – E’ iniziata nel peggiore dei modi, la mattinata, nel Fermano. Poco dopo le sei di questa mattina infatti, a Servigliano, un uomo di settant’anni è morto in seguito ad una caduta dal balcone che si trova ad un’altezza di circa sei metri.

Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. L’uomo viveva solo e, per i carabinieri intervenuti sul posto, potrebbe trattarsi di un gesto estremo.