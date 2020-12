Marche, tragedia nella sera di Natale. Giallo su una rapina finita male, morta una donna. Familiari ascoltati per tutta la notte

MONTECASSIANO – I carabinieri sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto in una abitazione di Montecassiano, nel Maceratese, dove questa notte si è consumata una tragedia che ha visto un’anziana morire in seguito ad una rapina con il ladro che avrebbe anche picchiato la figlia della donna. E’ tutto accaduto tra le 20 e le 21 quando qualcuno, stando a quanto riferiscono i familiari, si è introdotto nell’abitazione della donna, una settantottenne. Il malvivente, stando a quello che riferiscono i familiari, ha chiuso il marito dell’anziana in bagno ed ha schiaffeggiato la figlia che si è trovato di fronte mentre si aggirava per la casa. Quindi l’ha legata, mani e piedi. La donna è stata liberata poco dopo, quando il ladro si era già dileguato ed è rientrato in casa il nipote dell’anziana che ha liberato la madre e il nonno e trovato la donna senza vita in cucina.

A quanto si apprende la donna non mostrava segni di violenza ma gli inquirenti non escludono che possa essere stata soffocata. Tra le ipotesi anche quella di un malore che potrebbe averla colta in seguito alla situazione che stava vivendo. I familiari dell’anziana sono stati ascoltati per tutta la notte dai carabinieri che stanno cercando di fare piena luce su una storia che sembra avere diversi punti oscuri.