Marche, tenta la rapina in casa e prende a spinte il proprietario. Fermato un ventisettenne

Entra in un appartamento per rubare alle 2 di notte, viene scoperto dal proprietario, lo spintona e scappa in strada rincorso dall’altro. E’ accaduto nella notte in piazza d’Armi ad Ancona.

L’autore della tentata rapina è un 27enne peruviano, con precedenti di polizia, che è stato subito rintracciato, accompagnato in Questura e arrestato. I poliziotti sono stati allertati proprio dal proprietario dell’abitazione che li ha incontrati mentre, urlando, usciva di casa per mettersi all’inseguimento del rapinatore. consueto controllo del territorio dorico.

L’uomo ha raccontato agli agenti che poco prima aveva sentito dei rumori e aveva sorpreso un uomo vestito di nero entrato nell’abitazione e che alla sua vista era scappato dopo averlo spinto via per fuggire.