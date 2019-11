Stalking ad una ragazzina di 14 anni. Settantenne finisce sotto processo

CIVITANOVA MARCHE – Un pensionato civitanovaese di 70 anni è stato rinviato a giudizio, e dunque sarà processato, per l’accusa di stalking nei confronti di una ragazzina di appena quattordici anni. L’uomo l’avrebbe perseguitata per alcune settimane chiedendole ripetutamente di salire in macchina con lui per andare a casa.

La vicenda risale a due anni fa, all’epoca in cui la ragazza, oggi sedicenne, aveva effettuato la denuncia facendo partire le attività delle forze dell’ordine che hanno ricostruito i vari episodi. Ieri la vicenda è finita di fronte al giudice che ha deciso per il rinvio a giudizio.