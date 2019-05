Si schianta contro un albero, muore un 46enne

CORRIDONIA – Un 46enne di Corridonia, Massimo Verdini, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Sp 28 in località Passo del Bidollo di Corridonia: l’auto Citroen Ax condotta dalla vittima è uscita di strada mentre affrontava una curva a destra, viaggiando in direzione ex Ss78-zona industriale di Corridonia, e si è incendiata dopo essersi scontrata con un pino di grosse dimensioni a lato della sede stradale. Il corpo carbonizzato del 46enne, unico occupante della vettura, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Macerata intervenuti con due automezzi dopo lo schianto, per spegnere le fiamme. Il cadavere è stato trasportato all’obitorio dell’Ospedale di Macerata.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o altre persone. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi del caso.