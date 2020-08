Marche, si rovescia il trattore. Anziano in gravi condizioni

Ferito in maniera grave un anziano sbalzato a terra da un trattore agricolo cingolato che si è rovesciato mentre lo stava manovrando in un campo di ulivi a Castelplanio, in provincia di Ancona: l’uomo è stato trasportato in eliambulanza dal 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco poco dopo le 8.30 che hanno collaborato con il personale del 118 per trasportare l’anziano lungo il campo fino all’ambulanza che lo ha portato fino al campo sportivo di Poggio San Marcello dove è stata poi trasbordata sull’eliambulanza del 118. L’uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita.