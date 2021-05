Marche, si rompe la caviglia durante l’escursione. Salvato dal soccorso alpino. Il monito: “Equipaggiatevi in modo idoneo”

PESARO – Si infortuna sul sentiero procurandosi la fattura scomposta della caviglia. Questa mattina, alle ore 12 circa, il Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato per un incidente occorso sul sentiero 449 al Passo del Furlo. Un turista di Falconara Marittima di circa 70 anni, che assieme alla famiglia aveva deciso di trascorrere la giornata in uno dei posti più belli del territorio, complici anche le calzature non adeguate alla percorrenza di sentieri impervi, é scivolato rovinosamente procurandosi una seria frattura alla caviglia destra.

La squadra del Soccorso Alpino di Pesaro e Urbino che, in questi giorni di massiccio afflusso è in guardia attiva permanente sul territorio, ha immediatamente raggiunto l’infortunato e ha provveduto alla sua immobilizzazione sulla speciale barella portantina concepita proprio per il trasporto in sicurezza in ambienti impervi. La squadra, dopo aver annullato il decollo dell’elicottero dei vigili del fuoco che stava decollando da Bologna, in appena dieci minuti ha provveduto al trasporto e alla consegna dell’infortunato all’ambulanza che lo aspettava nel sottostante parcheggio. “Rinnoviamo l’invito – spiegano dal Soccorso Alpino e Speleologico – ad equipaggiarsi in modo idoneo alla percorrenza di sentieri impervi e spesso accidentati”.