Marche, scoperto cadavere in una casa abbandonata. Forse era morto da due anni

CIVITANOVA MARCHE – Lo hanno trovato i titolari dello stabile che avevano raggiunto la struttura per dare il via ad alcuni lavori di ristrutturazione. Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni, ridotto ormai quasi ad uno scheletro, giaceva su un letto all’internodi un’abitazione di Civitanova Alta. Il decesso risale a molti mesi fa. Potrebbe trattarsi addirittura di due anni. L’uomo aveva evidentemente trovato rifugio in quello stabile dove ha evidentemente vissuto gli ultimi giorni della sua vita prima del decesso che, a quanto appurato dal medico legale, sarebbe avvenuto per cause naturali. L’identità del cadavere è stata possibile grazie al fatto che, addosso, aveva i documenti.