Marche, scontro tra auto e moto. Muore uomo di cinquant’anni

URBISAGLIA – Un motociclista 50enne è deceduto a seguito di uno scontro tra la moto che guidava e una Fiat Panda sulla Ss 78 Picena in località Convento di Urbisaglia (Macerata). A causa dell’incidente, avvenuto al km 9+200, la Statale è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e i carabinieri per le verifiche sulla dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato sulla Strada Provinciale.