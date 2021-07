I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte ad Ancona poco dopo le 00.30 per un incidente stradale in via Flaminia all’interno del sottopasso con il raccordo alla zona portuale.

Coinvolte un’auto e un furgone che si sono scontrati frontalmente. La squadra dei pompieri ha estratto una persona dall’auto e il conducente del furgone, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza entrambi i mezzi. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.