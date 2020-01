MACERATA – Grave incidente lungo la provinciale Settempedana, nel Maceratese. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un’Alfa Giulietta condotta da una donna di 42 anni e un camion Iveco che trasportava carta.

La donna ha riportato pesanti conseguenze ed è stata portata in gravissime condizioni in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.