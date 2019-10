Schianto sulla Statale 16 a Porto Potenza. Quattro feriti, due sono gravi

PORTO POTENZA – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 lungo la SS16, all’altezza di Porto Potenza.

In fase di accertamento la dinamica del sinistro che ha coinvolto tre auto e un furgone. Due feriti in codice rosso sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

Sul luogo la polizia stradale, i vigili del fuoco, che hanno lavorato anche per estrarre i feriti dagli automezzi, il 118. La SS16 è stata chiusa temporaneamente, ora è in via di riapertura.