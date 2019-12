Marche, schianto sulla Provinciale, muore ad appena 18 anni

TREIA – E’ morto pochi giorni dopo aver preso la patente. Aveva appena diciotto anni Lorenzo Sacchi, il giovane deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto a Treia, nel Maceratese. Il ragazzo stava percorrendo la provinciale 128 quando ha perso il controllo dell’auto che stava guidando.

Un amico, che era a bordo di un’altra auto sopraggiunta subito dopo l’incidente, ha dato l’allarme chiamando la centrale del 118. E’ stato soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, a Macerata, ma per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. E’ morto poco dopo.