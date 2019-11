Schianto nella notte. Giovane di 24 anni estratto dalle lamiere. Aveva le gambe schiacciate dal motore

ANCONA – E’ grave il ragazzo di ventiquattro anni che è stato trasportato, nella notte, all’ospedale regionale Torrette di Ancona con gravi conseguenze riportato in seguito ad un incidente stradale. E’ tutto accaduto ad Ancona, in via I Maggio. Il ragazzo era al volante di una Ford Focus che, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, è finita contro un muretto finendo sottosopra.

E’ stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere. Un’operazione non semplice dal momento che il giovane era finito con le gambe sotto il motore. E’ stato trasportato al Torrette in gravi condizioni ma non correrebbe pericolo di vita.