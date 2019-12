ANCONA – Un uomo di 65 anni è in gravi condizioni in seguito ad uno schianto avvenuto intorno alle 13 lungo la Cameranense, nell’Anconetano. L’uomo era in sella ad una moto che, per motivi al vaglio della polizia stradale, si è scontrata con un’auto. Le condizioni del sessantacinquenne sono subito apparse estremamente gravi.

Coinvolto nell’incidente anche un furgone che è finito fuoristrada per evitare la moto subito dopo l’incidente.