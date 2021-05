Marche, resta incastrato tra le lame della motozappa. Muore agricoltore

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi in località Cannelle nella Comune di Fano per un soccorso a persona. La Squadra di Fano è intervenuta per liberare un uomo che era rimasto incastrato nelle lame della motozappa mentre stava lavorando nel campo adiacente alla propria abitazione.

In collaborazione con i Sanitari del 118 i Vigili del fuoco hanno utilizzato delle attrezzature specifiche per poter liberare l’uomo, il quale purtroppo veniva dichiarato deceduto da parte del Medico presente sul posto. Successivamente la Squadra provvedeva alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia di Stato.