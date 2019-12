Marche, rapina la madre e punta la pistola ai carabinieri. I militari gli trovano in casa anche coltelli e un’ascia

ANCONA – Ha rapinato la sua stessa madre quindi ha mostrato la pistola ai carabinieri intervenuti. E’ accaduto a Montemparciano, nell’Anconetano. Protagonista un uomo di 46 anni che voleva impossessarsi dei risparmi, diverse migliaia di euro, che la madre teneva in casa. Per ottenere quel denaro non si è fatto alcuno scrupolo nel tenere in mano una pistola. I soldi se li è fatti consegnare e li ha portati nella sua stanza ma la donna ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto, L’uomo, alla vista delle divise, anziché calmarsi ha mostrato la pistola anche a loro.

I militari hanno subito disarmato il quarantaseienne scoprendo che la pistola era a salve e che, in camera, l’uomo ne teneva un’altra. Hanno recuperato i contanti rubati e sequestrato, oltre alle due pistole, anche un pugnale, due martelli e un’ascia. E’ stato ricoverato in psichiatria.