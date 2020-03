Marche, ragazzo di sedici anni trovato senza vita nella sua camera da letto

ANCONA – Tragedia in Vallesina, a Catelbellino nell’Anconetano. Un ragazzo di sedici anni è stato trovato morto nella sua camera da letto, A scoprire l’accaduto è stata la madre dell’adolescente che è entrata nella stanza e, convinta che stesse dormendo, ha cercato di svegliarlo.

Quando si è resa conto che il figlio non dava segni di vita ha chiamato il 118 in preda al panico. Quando i sanitari sono arrivati hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Il decesso, stando ai primi riscontri, è avvenuto per cause naturali.