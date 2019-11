POTENZA PICENA – Grave incidente a Porto Potenza Picena dove, questo pomeriggio, un operaio è precipitato dal tetto ed è stato portato a Torrette in eliambulanza. Il ferito ha 35 anni ed è impiegato in un’impresa che stava effettuando dei lavori in una palazzina del centro.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri.