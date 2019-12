Marche, non regge alla morte della moglie e prova ad impiccarsi. Salvato dalla corda che si è spezzata e dal figlio

FALCONARA – La moglie è morta una settimana fa e lui non ha retto al dolore. E’ per questo motivo che un pensionato di ottant’anni ha tentato di impiccarsi all’interno della sua abitazione di Falconara. La corda si è spezzata e l’uomo è finito in terra battendo la testa e perdendo i sensi.

A scoprire l’accaduto è stato il figlio dell’anziano che non riuscendo a mettersi in contatto con il padre ha raggiunto la sua abitazione e si è trovato di fronte alla scena della corda spezzata e del padre in terra immobile. Ha chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Fortunatamente i sanitari sono riusciti a salvare l’uomo mantenendolo in vita fino all’arrivo in ospedale dove è stato medicato e ricoverato.