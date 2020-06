Marche, muore dopo la mezza maratona. Settantaquattrenne perde conoscenza subito dopo il traguardo

PESARO – Un podista amatoriale di 74 anni, Sandro Pandolfi, pensionato, di Pesaro, è morto stamane subito dopo essere arrivato al traguardo dopo 21 chilometri di corsa (che equivale ad una mezza maratona), iniziata a Gabicce monte e terminata sulla spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro. Apparteneva al gruppo Atletico Centro Storico di Pesaro che ha tenuto a spiegare come la corsa fosse soltanto una sgambata o allenamento tra gli iscritti e non una vera e propria gara, per altro ancora vietata.

Pandolfi all’arrivo ha perso subito conoscenza, inutile anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno praticato per molto tempo il massaggio cardiaco oltre a ricorrere al defibrillatore. Per il podista amatoriale, grande camminatore da molti anni, sia in Italia che all’estero, non c’è stato niente da fare. Lascia moglie e figli