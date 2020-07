Marche, muore ad appena 22 anni dopo un malore in casa

LORETO – Dopo otto giorni di agonia, se n’è andata la 22enne di Loreto che, lo scorso 30 giugno, aveva avuto un malore in casa. Da quel giorno, per motivi che solo l’autopsia potrà accertare, non si è più ripresa. Ha perso i sensi ed il suo cuore ha smesso di battere. Inutili i soccorsi. Sul posto era anche intervenuta l’eliambulanza del 118, con il medico che si è dovuto calare con il verricello visto che la posizione dell’abitazione, alle porte delle mure lauretane, non consentiva l’atterraggio. Poi il viaggio verso il Torrette dove la giovane è arrivata in condizioni disperate. Nelle ultime ore, purtroppo, è avvenuto il decesso.