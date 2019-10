URBANIA – Incidente mortale lungo la SS73 bis, in località Capute, nel territorio di Urbania. Poco prima delle 18 un motociclista in sella ad una Ktm 650 è uscito di strada ed è precipitato in un dirupo, rimanendo impigliato nei rami di un albero.

Sul luogo il 118 e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il motociclista. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima aveva 44 anni ed era di Pesaro.