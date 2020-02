Marche, malore mentre è al volante dell’auto. Muore uomo di 58 anni

ANCONA – Malore fatale per un uomo di 58 anni che, nella notte tra lunedì e martedì, è morto mentre stava guidando la propria auto nella zona di Jesi, nell’anconetano. L’uomo, Carmine Soldovieri, residente a Filottrano, non è riuscito neppure ad accostare l’auto. Ha perso i sensi mentre il veicolo era ancora in marcia ed è uscito di strada finendo in un campo a bordo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’automedica del 118, allertati da alcuni passanti, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Lascia la moglie e due figlie.