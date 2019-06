Malore in piscina, gravissimo un sedicenne

ANCONA – Un ragazzo di 16 anni ha rischiato di annegare nella piscina del Passetto ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Salesi di Ancona. Il ragazzo stava facendo il bagno con alcuni amici. A un certo punto si è immerso senza più riuscire a risalire. L’intervento del bagnino della piscina è stato immediato, così come le manovre di soccorso subito avviate: massaggio cardiaco, respirazione bocca e bocca e defibrillazione grazie all’apparecchio in dotazione alla struttura. L’automedica del 118 e la Croce Rossa hanno poi provveduto a stabilizzare il ragazzo per trasportarlo al Salesi dove è giunto intubato e incosciente.