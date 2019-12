Marche, malore in casa. Trovato senza vita un 48enne

PESARO – E’ stato un malore a stroncare un 48enne che, oggi, è stato trovato cadavere nella propria abitazione. E’ accaduto a Pesaro. L’uomo, padre di famiglia, da qualche tempo viveva solo.

A scoprire l’accaduto è stato un familiare che, non ricevendo alcuna risposta alle sue chiamate, ha deciso di andare a vedere se tutto andasse bene. Per entrare in casa ha forzato una finestra e si è trovato di fronte al corpo del parente.

Ha subito chiamato i soccorsi ma il personale del 118 arrivato a bordo dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.