Marche, malore alla guida. Muore un uomo di 41 anni

FALCONARA – Un uomo di 41 anni è morto dopo avere accusato un malore mentre era alla guida lungo la SS16, nel pressi della Caffetteria a Falconara Marittima. Ha fatto in tempo ad accostare l’auto al lato della strada e si è accasciato.

Un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme: sul luogo una pattuglia della polizia stradale e, un’ambulanza della Croce Gialla e un’automedica del 118 con il rianimatore a bordo. Ma nonostante le manovre rianimatorie condotte per oltre un’ora, il 41enne non si è ripreso ed è morto per arresto cardiaco.