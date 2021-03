Marche, l’Agenzia delle Dogane sequestra 168mila paia di guanti provenienti dalla Cina

I funzionari Adm (Accise Dogane Monolpoli)DM, in servizio presso il porto di Ancona, hanno individuato 168mila paia di guanti da lavoro importati dalla Cina con la marcatura CE alterata e pertanto non rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria dei dispositivi di sicurezza individuali (Dpi). I guanti oggetto dell’importazione e dichiarati Dpi di categoria II per protezione da rischi superiori a quelli minimi, per questo sottoposti per legge a una procedura di esame da parte di un organismo certificato e notificato alla Commissione Europea, sarebbero stati immessi sul mercato recando indicazioni non corrette circa le certificazioni richieste.

Sulle singole confezioni, era indicato un certificato non valido che attestava il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, in grado di trarre in errore l’acquirente sulla reale qualità del prodotto. Gli importatori sono state denunciati all’ all’Autorità Giudiziaria per aver tentato di importare e immettere sul mercato un prodotto industriale privo dei requisiti di qualità e sicurezza previsti e per falso ideologico