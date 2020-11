Marche, la buona notizia dall’Istituto Superiore della Sanità: “Indice di contagio sceso a 0,97”

L’indice di contagio delle Marche scende sotto quota 1. Il report del Ministero della Salute diffuso nelle ultime ore fissa infatti l’indice Rt a 0.97. Si tratta dei dati relativi alla settimana che va dal 16 al 22 novembre, dunque la prima settimana dopo l’indizione della zona Arancione. I dati dell’Istituto Superiore della Sanità danno inoltre in calo sia i casi accertati che i cosiddetti focolai. Per quanto riguarda la regioni limitrofe, l’Abruzzo ha un indice Rt valutato in 1.11, il Lazio a 0.96, l’Umbria 0.86, l’Emilia Romagna 1.11 e la Toscana 1,24. Perso il primo treno, quello della scadenza di ieri per tornare zona arancione, i dati delle ultime ore fanno dunque ben sperare per quella del 3 dicembre quando la Regione potrebbe tornare al livello giallo.