Marche, incidente al crossodromo. Ventisettenne soccorso dall’eliambulanza

Mattinata drammatica al crossodromo di Potenza Picena dov’era in corso il Trofeo regionale Marche. Un 27enne è caduto con la sua moto ed altri centauri gli sono passati sopra. Il ragazzo è stato prontamente trasferito in elisoccorso al Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato intorno alle 12.

In un primo momento il giovane aveva perso i sensi, poi si è ripreso ma è stato, comunque, disposto il volo in eliambulanza verso il nosocomio dorico. Nel pomeriggio un’ambulanza è dovuta intervenire per un altro incidente ma decisamente di minore entità. Il protagonista, in questo caso, è stato trasferito nel vicino nosocomio di Civitanova Marche.