Marche, identificato il cadavere trovato tra gli scogli. E’ di una cinquantunenne scomparsa la scorsa settimana

È stato identificato il corpo trovato ieri in mare tra la seggiola del Papa e la Grotta Azzurra, al Passetto di Ancona. È di una donna di 51 anni, residente ad Ancona ma originaria della provincia di Forlì.

È stato il compagno con cui viveva da 20 anni a riconoscerla, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che il corpo è stato portato alla banchina numero 1, dopo un complesso recupero perché era incastrato tra gli scogli. Per lei c’era una denuncia di scomparsa fatta ai carabinieri e risalente al 17 dicembre. Dovrebbe essere caduta in acqua per un incidente.