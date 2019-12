FABRIANO -E’ stato un numero davvero elevato quello che i carabinieri si sono trovati a leggere, sul display dell’etilometro, quando hanno controllato un uomo fermato nei pressi di Fabriano. L’indicatore segnava infatti un numero di sei volte superiore al limite consentito per legge.

Per lui è così scattata le denuncia per guida in stato di ebbrezza, sanzione amministrativa e ritiro della patente.