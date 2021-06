Marche, fulmine colpisce la chiesa. Arrivano i pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Sassoferrato in località Frassineta per la messa in sicurezza della chiesa a seguito di un fulmine che ha il timpano della facciata anteriore. La squadra dei pompieri arrivata sul posto anche con l’autoscala ha messo in sicurezza la chiesa, che al momento resta non fruibile, e interdetto al transito pedonale la parte anteriore. Presente la Polizia Locale di Sassoferrato.