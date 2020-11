Marche, fiume deviato per produrre energia. Due denunce

MACERATA – Tutto è partito da un controllo sui fiumi messo in campo dai carabinieri Forestali di Macerata. I militari hanno notato che un tratto del fiume Chienti, era praticamente in secca. Questo perché, a monte e non troppo distante, vi era una captazione a scopo idroelettrico ed erano stati realizzati recenti lavori di movimentazione all’interno dell’alveo. Denunciati alla Procura di Macerata il responsabile della ditta e il responsabile legale che ha eseguito i lavori, per reati che riguardano violazioni della normativa a tutela di foreste, biodiversità, riserve naturali, paesaggio ed ecosistema. Dalle indagini è emerso che i lavori erano stati effettuati senza richiedere lo specifico “Nulla Osta Idraulico” e nemmeno l’Autorizzazione Paesaggistica agli organi competenti. In particolare, era stato realizzato un grosso terrapieno in ghiaia, in modo tale che l’acqua del fiume andasse nel canale idroelettrico per aumentare la portata e di conseguenza la produzione di energia elettrica anche nei periodi più siccitosi come quelli della scorsa estate; in questo modo nell’alveo fluviale solo un piccolo rigagnolo senza garantire il minimo deflusso vitale e minacciando la vita dell’ecosistema fluviale.