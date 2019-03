Finisce con l’auto nel fiume. Muore papà di 37 anni

MONTELUPONE – Finisce in un canale del fiume Potenza mentre imbocca un ponte ‘a raso’ in località San Firmano di Montelupone nel Maceratese. L’incidente, avvenuto ieri sera dopo le 20.30, è costato la vita a Simone Peroni, 37 anni, di Montelupone, padre di tre figli, che guidava l’auto trovata, così come il corpo senza vita dell’uomo, solo stamattina dalla polizia stradale. Ieri sera la vittima aveva accompagnato una figlia nella Chiesa di San Firmano e poi non aveva fatto ritorno a casa: per questo i familiari avevano dato l’allarme.

L’auto è stata notata solo diverse ore dopo dagli agenti ed è stata poi recuperata dai vigili del fuoco giunti sul posto, anche con la squadra speleo-alpino-fluviale, come i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo, parzialmente invaso dall’acqua, la salma del 37enne. La Stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Da chiarire le cause della morte che potrebbe essere riconducibili ai traumi riportati nello schianto o ad annegamento.