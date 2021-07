I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11 a Petriolo, nel Maceratese, per l’incendio di un garage in un’abitazione. Le fiamme hanno coinvolto il garage e una vettura all’interno. Sul posto la squadra dei pompieri di Macerata con due autobotti ha contenuto l’incendio evitando la propagazione ai locali limitrofi. Non si segnalano persone coinvolte.