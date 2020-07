Marche, esplode la tanica per il barbecue. Un 38enne in prognosi riservata

ANCONA – E’ in prognosi riservata all’ospedale di Torrette di Ancona, ma non in pericolo di vita il 38enne investito ieri sera da una fiammata mentre accendeva il barbecue di un chiosco davanti Villa Nappi a Polverigi. E’ stato invece dimesso il collega di 44anni che era con lui e che ha riportato ustioni più lievi alle braccia. Sull’incidente, considerato infortunio sul lavoro, vengono condotti accertamenti dai carabinieri, che hanno sequestrato solo il barbecue. I due uomini sono dipendenti di una società che gestisce il chiosco Ravaletto a Villa Nappi. Stavano accendendo il braciere per una serata a base di spuntature quando è esplosa la tanica di alcol che serviva per alimentare il fuoco. Il braciere per altro avrebbe avuto una funzione principalmente scenografica.