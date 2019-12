Esce dal carcere e tenta di violentare una ragazza. Finisce di nuovo in manette

MACERATA – Uscito dal carcere da pochi giorni ha assalito una ragazza in un vicolo del centro di Macerata tentando di violentarla. Protagonista un trentatreenne di origini marocchine.

L’aggressore era da poco uscito dal carcere di Firenze per un’accusa di spaccio, ma è subito tornato in manette. Erano circa le 3,30 quando la ragazza, una studentessa universitaria fuori sede tornata in città per le festività, si è sentita violentemente afferrare le spalle, mentre l’uomo pronunciava inviti sessuali e volgari.

Le urla della giovane hanno richiamato l’attenzione dei passanti, che hanno immediatamente chiamato la Polizia. L’uomo è stato rintracciato, e arrestato, poco lontano dalla zona dell’aggressione con l’accusa di violenza sessuale.