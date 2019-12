Marche, eroina al posto del cioccolato. Oltre cento confezioni di “Mars” con la droga all’interno

PORTO RECANATI – Viaggiavano su una Bmw con due chili di confezioni di “Mars” del valore di 400 mila euro sul sedile. Perché dentro, al posto del cioccolato, c’era eroina. Bloccati all’uscita dell’A14, in tre sono finiti in manette. Le “barrette” erano state nascoste sotto i giacconi, e ai carabinieri è bastato scartarne una delle 126 totali per capire che dentro l’involucro invece del cioccolato

c’era un ovulo di eroina purissima del tipo brown sugar.

Sono stati tutti arrestati e portati in carcere. Si tratta di un 45enne di Recanati, della compagna trentaquattrenne anche lei recanatese, seduta sul sedile passeggero anteriore e un pakistano di 21 residente a Trieste.